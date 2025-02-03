キャンプ初ブルペンで投球練習するDeNA・竹田。奥は三浦監督＝宜野湾DeNAのドラフト1位新人の竹田（三菱重工West）が3日、初めてブルペン入りし、制球良く30球を投げた。「生命線」と語るカーブなど、持ち球を一通り試し「しっかりと球を指にかけられた点は良かった」と息をついた。三浦監督らが見守る中、篠木（法大）ら同期入団が並んでの投球練習に「力は入ってしまったが、その緊張感は良かった」と充実感たっぷり。大原チ