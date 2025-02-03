Joyce LeeHyunjoo Jin［ソウル３日ロイター］ - 韓国サムスングループ傘下企業の２０１５年の合併を巡り資本市場法違反などの罪に問われた同グループのトップ、李在鎔サムスン電子会長の控訴審でソウル高裁は３日、一審に続き無罪を言い渡した。検察は、グループ傘下の第一毛織とサムスン物産の合併を巡り、李被告が自身の経営支配力の強化を目的に不正会計や株価操作に関与したとして資本市場法違反や背任罪などで起訴