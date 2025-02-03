埼玉県八潮市で道路が陥没し男性運転手が乗ったトラックが取り残されている事故は3日で発生から7日目です。男性の救助活動のため新たに別のスロープを作り始めたことがわかりました。この事故は先月28日、八潮市の道路が陥没し74歳の男性運転手が乗ったトラックが転落して取り残されているものです。重機を穴に入れるためのスロープは完成したものの穴の中の水位が高く隊員らの安全を確保できないとして3日午後の段階でも消防によ