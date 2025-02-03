ドジャース・大谷翔平投手（３０）が今季から投打二刀流を復活させる。エンゼルス時代の２０２３年９月に右ヒジを手術し、ドジャースに移籍した昨季は打者に専念。前人未踏の５４本塁打、５９盗塁を記録するなどＭＬＢの歴史に新たな金字塔を打ち立てた。その一方、昨年１０月のワールドシリーズで左肩を脱臼。翌１１月に手術を受け、地道に続けてきた投手復帰プログラムも見直しを迫られた。それでも術後の経過は良好といい、