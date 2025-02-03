Kentaro Okasaka［東京３日ロイター］ - 三菱自動車は３日、２０２５年３月期の連結営業利益予想を１９００億円から１２５０億円（前年比３４.５％減）へ下方修正した。事業環境が厳しい主力の東南アジアで販売が下振れているほか、競争激化で販売費が増加していることなどを織り込んだ。タイの通貨バーツ急騰も減益要因となっている。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１４人の予測平均１８６０億円を下回った。２４年４ー１２月