米ロサンゼルスで２日（日本時間３日）に行われた世界最高峰の音楽賞「第６７回グラミー賞」で、ブルーノ・マーズとのコレボレーション曲「ダイ・ウィズ・ア・スマイル」がポップ・グループ賞を獲得したレディー・ガガが、受賞スピーチで?宿敵?トランプ大統領に当てこする発言をして、会場から喝さいを浴びた。ガガは壇上でマーズや婚約者マイケル・ポランスキー氏に感謝の言葉を送った後、「今夜ひとこと言いたかったのは、ト