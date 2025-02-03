?お騒がせ女子プロレスラー?ウナギ・サヤカ（３８）が、?女子プロ界の横綱?ことセンダイガールズ・里村明衣子（４５）に宣戦布告だ。自主興行第３弾となるワンマッチ興行（１６日、東京・後楽園ホール）では、４月に現役を引退する里村と最初で最後の一騎打ちを行う。大一番を控えた３日にウナギは、決戦の地である後楽園で会見を開き「私は里村明衣子からちゃんとバトンを受け継いで女子プロレスラーとしてたくさんのものを残し