【モデルプレス＝2025/02/03】女優の安斉星来が2日、自身のInstagramを更新。大胆なスリット入りワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「御上先生」話題の生徒役、美ウエスト＆美脚大胆露出◆安斉星来、美脚際立つスリットドレス姿安斉は、5日放送のフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」（よる19時〜）への出演を告知するとともにオフショットを公開。オリーブグリーン色のセットアップで、ミニ丈のトップスから