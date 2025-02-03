ロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（21＝青学大）が3日、沖縄・石垣島での春季キャンプでフリー打撃に臨み、42スイングで9本の柵越えをマークした。低めのライナー性の当たりを意識したことを明かし、「まだまだミスショットはあるので、まだまだ満足せずやっていきたい」と振り返った。打席では声を上げながらスイング。「声を出した方が引き締まるので、しっかり声出してやりました」とはにかんだ。2日に行った初の屋外