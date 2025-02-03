歌声合成ソフト「DeepVocal」用のボーイソプラノ歌声ライブラリ「空詩音（そらしど）レミ」が、2025年2月2日に誕生5周年迎えました。プロデュースやオリジナル楽曲、アレンジカバー楽曲の投稿等を行う、「加藤恒太（たくまる）」さんもお祝いのコメントを寄せています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】様々なユーザーが音源を制作し、一般公開されている「DeepVocal」に、「空詩音レミ」がリリースされたの