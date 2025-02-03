「Number_i」の神宮寺勇太（27）が3日、都内で行われた「ジバンシイ ビューティー アンバサダー就任発表会」に出席した。この記事の写真を見るシックなスーツ姿で登場した神宮寺は、「ジバンシイ ビューティー アンバサダーのNumber_i神宮寺です！これを言えてうれしいです。ちょっと家で何回か（挨拶の）練習しました。バッチリでした」と笑顔。「アンバサダーに就任できて本当にうれしいです。ジバンシイ ビューティーが持つアバ