西武の新外国右腕人、トレイ・ウィンゲンター投手（30）が3日、ブルペンで初めて投球練習を行い、座った捕手に25球を投げ「肩、肘の調子もコンディションも良かった。チームメートと一緒に投げてチームに入れたなと感じた」と笑みを浮かべた。宮崎県日南市南郷町での春季キャンプ3日目での初披露に球団関係者や大勢の報道陣の目が注がれた。201センチの右腕はストレート、スライダー、チェンジアップの3球種を丁寧に投げ込んだ