現地時間２月２日に開催されたプレミアリーグ第24節で、冨安健洋（怪我でベンチ外）が所属する２位のアーセナルは、４位のマンチェスター・シティとホームで対戦。５−１で力の差を見せつけた。スコアを動かしたのは開始わずか２分。ショートカウンターから、キャプテンのマーティン・ウーデゴーが仕留めてみせた。その後、55分に相手エースのアーリング・ハーランドに同点弾を浴びるも、57分にトーマス・パーテイ、62分にマ