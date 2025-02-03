アメリカ音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞で日本人チェロ奏者、エル・マツモトさんが初めて受賞を果たしました。グラミー賞の授賞式がロサンゼルスで2日行われ、日本人チェロ奏者、エル・マツモトさんがアルバム『Triveni』で最優秀ニューエイジ、アンビエント、チャントアルバム賞を受賞しました。この作品はフルートとチェロ、人の声によるマントラを融合させ癒やしの音楽を目指したということです。エル・マツモトさん「（6