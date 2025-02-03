人気沸騰中のダンス&ボーカルグループFANTASTICSによる「ABEMA」初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』がABEMAにて2025年2月5日（水）夜9時より放送される。このたび初回収録を終えたメンバーに、番組の見どころなどインタビュー取材を行った。【映像】顔面が崩壊するFANTASTICS今週2月5日（水）夜9時から放送開始となる『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』は、昨年初の単独アリーナツアー『FANTA