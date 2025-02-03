ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は３日、国内企業に先端ＡＩ（人工知能）を販売するため、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩと合弁会社を設立すると発表した。顧客企業の事業や用途に応じてオープンＡＩの技術を活用したＡＩを開発し、独占販売する。新会社名は「ＳＢＯｐｅｎＡＩＪａｐａｎ」で、ＳＢＧと通信子会社のソフトバンクが設立した中間持ち株会社が株式の５０％を持ち、ソフトバン