[台北 ３日 ロイター] - トランプ米大統領がメキシコ・カナダ・中国に対する関税を発表したことを受けて、台湾経済部は３日、米国への移転を検討している台湾企業に対して、パートナー探しを含む支援を提供する方針を明らかにした。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税、中国からの輸入品に１０％の追加関税を４日から課す大統領令に署名。貿易戦争への警戒感から市場に動揺が広がっている。台湾に