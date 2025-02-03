◇卓球▽世界ツアー、シンガポール・スマッシュ第２日（３日、シンガポール）男子シングルスで、昨夏のパリ五輪日本代表の篠塚大登（愛知工大）が、１月の全日本選手権同種目を１７歳で初制覇した松島輝空（そら、木下グループ）との日本勢対決を３（１１―９、１１―８、９―１１、１１―８）１で勝利し、２回戦に進んだ。世界ランク２６位の篠塚は全日本選手権の決勝では１―４で敗れていた同３０位の松島に対し、サーブ３