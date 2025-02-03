お笑いコンビ「おかずクラブ」の公式インスタグラムが３日までに更新され、オカリナの近影を公開した。目標達成できなければ丸刈りという条件で昨年１月から減量を開始。昨年末に１年の成果を計測する動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップした。オカリナは７５キロからスタートし、５９キロを目標に設定。昨年９月にファスティングの仕事が舞い込み、それが功を奏したそうで計測値は「５９・９キロ」。１５・１キロの減量に成功した。