田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が、４日の笠松１０Ｒ・スポーツ報知杯第４９回ゴールドジュニア・ＳＰ２（３歳オープン、ダート１６００メートル）で、父・田口輝彦調教師＝笠松＝が管理するハビビ（牡３歳、父トビーズコーナー）に騎乗する。父の管理馬ではこれまで２勝しているが、重賞は昨年５月の新緑賞・ＳＰ３でブルーチースに騎乗して７着があるのみ。重賞では２度目の親子タッグでＶを目指す。１６時２５分発走で