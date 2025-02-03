３日の東京株式市場は主力株をはじめ全面安商状となり、日経平均株価は急落。３万９０００円を割り込み一気に３万８０００円台半ばまで水準を切り下げた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１０５２円４０銭安の３万８５２０円０９銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２４億８５５７万株、売買代金概算は５兆５６２９億円。値上がり銘柄数は１５４、対して値下がり銘柄数は１４７０、変わらずは１５銘柄だった。