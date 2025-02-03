X JAPANのYOSHIKIさんが、アメリカのロサンゼルスで発生した山火事で被害を受けた被災者支援として、現地時間1月31日、「World Central Kitchen」 が主催する炊き出しにボランティアとして参加したことがわかりました。 【写真を見る】【YOSHIKI】ロス山火事被災地で支援活動炊き出しに参加「少しでも力になれればと思い、ボランティアに参加しました」 YOSHIKIさんは、「約30年間住んできたこの街が燃え続ける光