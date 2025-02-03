全日本スキー連盟は3日、2月14から16日まで大倉山ジャンプ競技場で開催される「FIS ジャンプワールドカップ2025」の出場選手を発表しました。W杯個人出場のギネス世界記録(578)を持つ52歳のレジェンド葛西紀明選手(土屋ホームスキー部)がメンバー入り。14日の予選を通過すれば、ギネス世界記録をさらに更新となります。昨年も自身の記録を571戦に更新した際に、「僕にとってはまだまだ通過点。もっともっと試合数を重ねて、600試合