葛西紀明全日本スキー連盟は3日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で15、16日に行われるワールドカップ（W杯）ジャンプ男子札幌大会のメンバー10人を発表し、52歳の葛西紀明が名を連ねた。予選を通過して本戦に進めば、自身が持つW杯最多出場記録の578試合を更新できる。下部のコンチネンタル杯で日本勢上位の結果を残し、昨年に続く札幌大会出場を決めた。竹内択もメンバー入りした。海外のW杯に遠征している小林陵侑、二階堂