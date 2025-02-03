プロフィギュアスケーターの浅田真央が31日、東京・立川駅北口エリアの複合施設「グリーンスプリングス」で開幕したプロジェクションマッピングイベント『Tachikawa Twinkle Garden（タチカワ・トウィンクル・ガーデン）』に登場した。このイベントは、東京都が推進するプロジェクションマッピングを活用した地域活性化の一環として開催され、多摩地域では立川市で初の試みとなる。1月31日から2月2日までの3日間、18時から21時の間