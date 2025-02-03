抱負は「一番の舞台で暴れたい」。車いすテニスプレイヤー小田凱人選手が所属先であいさつです。 【写真を見る】「暴れたい…」全米オープンに照準車いすテニス 小田凱人選手（18）が所属先の東海理化訪問 愛知県大口町 集まった人たちに豆をまくのは、パリパラリンピックで史上最年少で金メダルを獲得した小田凱人選手。3日、所属する愛知県大口町の東海理化で、社員およそ200人の歓迎を受け、4年間契約を更新し