今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち』（ABEMA）。©AbemaTV,Inc.1月31日（金）放送の同番組では、ピン芸人・ゆってぃと妻・石川あんなの第1子誕生の瞬間に密着。2度の流産を経験し、不妊治療の末に第1子を授かったゆってぃと石川が、初めての出産に臨むまでの約1カ月間、そして出産に立ち会った。◆苦難を乗り越え…我が子を抱く姿に涙2025年1月9日に自身