角張ったデザインが印象に残る「想星のアクエリオン号」（写真：湘南モノレール）鉄道ファン、そしてアニメファンも要注目……。神奈川県鎌倉、藤沢の両市を結ぶ湘南モノレールに、2025年年明けからテレビ放送が始まったばかり、アニメ「想星のアクエリオンMyth of Emotions（そうせいのアクエリオン、ミスオブエモーションズ）」のラッピング車両が早くも登場した。湘南江の島駅では2025年１月25日、原作者の河森正治さん、アニ