村田製作所がこの日の取引終了後、第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算を発表しており、売上高１兆３３１４億円（前年同期比６．５％増）、営業利益２３４１億６１００万円（同８．９％増）、純利益２０１３億２２００万円（同１５．４％増）となった。 積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）がＡＩサーバーなどＩＴ関連インフラ向けや車載向けに伸長したほか、スマートフォン向け