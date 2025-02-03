デ・ウエスタン・セラピテクス研究所がこの日の取引終了後、開発中の緑内障治療剤「Ｈ－１３３７」に関する特許が、オーストラリアで特許査定を受領したと発表した。 同特許は「Ｈ－１３３７」の製造に関連する特許で、既に日本、米国・欧州・中国などで成立している。各国での特許成立は今後の「Ｈ－１３３７」の各国展開に有益であり、製品の大型化に寄与するものと期待されている。なお、同件に