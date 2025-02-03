福島ユナイテッドFCは3日、MF針谷岳晃が2025シーズンのキャプテンを担当すると発表した。副キャプテンはMF宮崎智彦、DF山田将之、GK吉丸絢梓、FW城定幹大の4人が務める。針谷は今季が在籍2年目。クラブを通じて「副キャプテンやチームメート、スタッフと共に、J3優勝とJ2昇格という目標を達成できるよう、先頭で引っ張っていきたいと思います。昨年の悔しさは絶対に忘れず、より一層の自覚と責任を持ち、サッカーを最高に楽し