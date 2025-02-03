ワークマンがこの日の取引終了後、１月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比１．２％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。 防寒インナーやミドルレイヤーなどの軽防寒衣料は好調に推移したものの、中旬以降に寒さが和らいだことで、手袋や靴下、ネックウォーマーなど防寒小物の売り上げが前年を下回った。なお、全店売上高は同２．２％増だった。 出所：MINKABU