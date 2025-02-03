ジーデップ・アドバンスがこの日の取引終了後、取引先からＡＩ用サーバー機及び関連製品並びにソリューションサービスの大口受注を獲得したと発表した。受注金額は１１億円で、２６年５月期に売り上げ計上する予定としている。 出所：MINKABU PRESS