リコーイメージング株式会社は2月3日（月）、本社を神奈川県横浜市都筑区の株式会社リコー横浜仲町台事業所内へ移転すると発表した。3月24日（月）から新拠点で業務を開始するという。 同社の本社移転は、2016年1月にリコー大森事業所（東京都大田区中馬込）に移転して以来、約9年ぶり。 新本社の所在地は〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町16-1となる。 リコーイメージン