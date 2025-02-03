カナデン [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.0％減の23.8億円に減り、通期計画の51億円に対する進捗率は46.7％にとどまり、5年平均の50.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.1％増の27.1億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実