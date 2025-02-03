【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「まず火が上がったところから、これはただのバラエティ番組じゃないなと思いました（笑）」（堀夏喜） FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』が、2月5日21時より放送開始。このたび初回収録を終えたメンバーが、番組の見どころなどを語った。 『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』は、2024年に初の単独アリーナツア&#12540