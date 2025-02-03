スキーリゾート「ニセコ」の従業員が多く住む北海道倶知安町で、リゾート従業員のための住宅街開発が計画されていることが分かりました。主に外国人従業員などおよそ１２００人が住むと見込まれています。リゾート従業員向けの住宅街が開発されるのは、倶知安町南６条東２丁目にある農地です。２階から３階建ての共同住宅を３０棟建てる計画で、およそ１２００人が居住すると見込まれていて、大半が外国人