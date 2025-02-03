2月1日、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が、自身のYouTubeにて、元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏と緊急対談をおこなった。長谷川氏は、動画内でフジテレビの “上納文化” について暴露し、世間に衝撃を与えている。中居正広が起こした女性トラブルをめぐり、批判を集めているフジテレビ。長谷川氏は、1999年から2013年までの14年間、同局に勤務していた。元古巣の問題点について「フジの女子アナはキャバ嬢。接待要