モデルで俳優の兒玉遥（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。母親との“顔出し”親子ショットを公開した。【写真】「ママさんお綺麗」母親と“顔出し”親子ショット公開の兒玉遥児玉は「今年の春はどこに行こうか〜？ 去年の母の日旅行楽しかった お母さんの笑顔が私の幸せ」とつづり、4枚の写真をアップ。ベトナムでの水着ショットをはじめ、母親とサムズアップする笑顔の“顔出し”ショットを披露した。この投稿に「マ