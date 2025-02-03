漫才師の大木こだまの娘でフリーアナウンサーの西山穂乃加が、3日までに自身のインスタグラムを更新し、男児を出産したことを報告した。【写真】純白のドレスを身にまとったマタニティフォトを公開した西山穂乃加西山は「2025.1.28 am6:50 boy」と書き出し「予定日より4日遅れて3340gで豪快に産まれてきてくれました母子共に元気です」と報告。「病院についてから30時間、本格的な痛みからは17時間…もう私だけこのまま終