第77回香川丸亀国際ハーフマラソンが、2月2日に香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで行われ、歴史的な高速レースとなりました。■ハーフマラソン日本人初の60分切り男子のレースは1時間切りを目指すペースメーカーが導入され、5kmの通過が14分5秒と日本記録（1時間0分00秒）を大幅に上回るハイペース。多くの選手がこのハイペースの展開に挑みましたが、5km以降さらにペースアップし、8kmから9kmにかけてのアップダウンで