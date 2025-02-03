6日に開催される「農林水産大臣賞典・第52回佐賀記念（Jpn3）」のPRで佐賀競馬公式アイドルグループ「UMATENA（ウマテナ）」がスポニチ西部総局を訪れた。前年覇者のノットゥルノ（鞍上・鮫島駿）や、横山武が騎乗予定のクラウンプライドなどを交えた中央・地方交流戦で、1着賞金は3000万円。佐賀からはシルトプレ、サトノスライヴ、タケノサイコウが参戦する。UMATENAの6人が載ったポスター（写真中央）は、Cygames佐賀スタジ