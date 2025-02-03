【ソウル聯合ニュース】経営権継承を目的に韓国・サムスングループ傘下企業の不当な合併を指示・承認したとして資本市場法違反などの罪に問われた同グループ経営トップ、李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長の控訴審判決が３日、ソウル高裁であった。高裁は一審に続き、無罪判決を言い渡した。高裁は李氏と共に罪に問われた元グループ未来戦略室長の崔志成（チェ・ジソン）氏と元同室戦略チーム長の金鍾重（キム・ジョンジュ