テロ防止のために警戒や情報提供などを呼びかける警視庁の啓発動画。左から3人目は俳優の筧利夫さん（警視庁提供）警視庁は3日、ユーチューブの公式チャンネルで、俳優の筧利夫さんがテロ防止のための情報提供などを呼びかける新しい啓発動画「ゼロテロTOKYO〜私たちならできる！〜」を公開した。庄崎宗晴外事4課長は「不審と思うことがあれば、ためらわずに通報してほしい」と話す。動画では、筧さんが「市販の薬品も爆発物の