テレビ東京系ドラマ『やぶさかではございません』(毎週水曜24:30〜)が4月2日にスタートする。松村沙友理、駒木根葵汰○松村沙友理、テレ東ドラマ初主演Marita氏による大人気同名作を実写ドラマ化した同作。テレ東ドラマ初主演となる松村沙友理が主人公・不思議麻衣を演じ、年下男子・上下亮役を駒木根葵汰が演じる。松村沙友理、駒木根葵汰、Marita氏、テレビ東京の鈴木里佳子プロデューサーのコメントは以下の通り。○松村沙友理