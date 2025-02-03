NVIDIAは「GeForce Game Ready 572.16」を公開し、その中で新機能「NVIDIA Smooth Motion」技術をリリースした。今のところGeForce RTX 50シリーズでしか有効化できないが、RTX 40シリーズで有効化する計画もあるようだ。「NVIDIA Smooth Motion」が登場、AMD AFMFみたいなドライバ側の新機能ゲーム側の対応を必要とせず、ドライバ側でフレームを生成してパフォーマンスを引き上げられる新機能。内蔵するTensorコアを用いることで