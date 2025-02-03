ACIDMANが10月26日、7年振り7度目の日本武道館公演を開催する。これを記念して、過去6回開催された日本武道館ワンマンのライブ映像作品をYouTube無料公開する。◆ACIDMAN 動画 / 画像公開されるのは、ACIDMAN初武道館公演となった2007年のアルバム『green chord』リリースツアーファイナルから、2018年のアルバム『Λ』のリリースツアーファイナルまで、映像化発売されている6作品全て。2月1日より毎月1回、それぞれ1ヶ月の期間限