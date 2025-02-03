1月下旬に来日、日本での経験を語る米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、1月下旬に訪れた日本での思い出を口にした。1日（日本時間2日）にドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャー・フェスト」に登場。「驚くほど素晴らしい経験だった」と語った。ベッツは1月21日、東京都内で行われた飲料大手「伊藤園」とドジャース、MLBとの新契約発表会にサプライズで登場。同社の看板商品「お〜いお茶」