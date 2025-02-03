お笑いタレントの平野ノラが３日までに自身のＳＮＳを更新。ボブ風ヘアでのオフショットを披露した。平野はインスタグラムに「天海祐希さんとバライティー以外でご一緒する日が来るなんて光栄ですＳｏｃｏｏｌバブリー！！！２枚目天海さんの演技を壁越しに盗み聞き中３枚目いつの間にか子分も盗み聞き！大物の予感」とつづると、スーツ姿で女優の天海祐希とのツーショットをアップ。この投稿にフォロワーからは「