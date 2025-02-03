経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国で最高水準である韓国の高齢者貧困率が２年連続で悪化したことが分かった。３日、韓国保健福祉部や統計庁によると、２０２３年処分可能所得（可処分所得）基準で６５歳以上の高齢者人口の「相対的貧困率」（高齢者貧困率）は３８．２％だった。可処分所得は個人所得から税金などを除外して年金など公的移転所得を加えたもので、自由に消費できる金額を指す。相対的貧困率は全体高齢者のうち所得